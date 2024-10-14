В Татарстане удалось создать 14 новых объектов

Фото: Динар Фатыхов

В рамках регионального проекта «Культурная среда» в Татарстане удалось создать 14 новых объектов. Среди них сельские дома культуры и детские музейные центры. Об этом на встрече «Диалоги в властью» рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Кроме того, по ее словам, капитальный ремонт провели на трех объектах. Это Зеленодольский театр, Зеленодольский музей и Бавлинский краеведческий музей.

Аюпова добавила, что техническое оснащение появилось в Музее истории Тетюшского края, Арском историко-этнографическом музее и Елабужском музее-заповеднике. Модульные библиотеки появились в Елабужском, Дрожжановском и Кукморском муниципальных районах.

Елизавета Пуншева