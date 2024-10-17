«Заводчане» примут участие в Кубке раиса по прыжкам в воду
С 3 по 7 ноября в столице Татарстана пройдут международные соревнования по прыжкам в воду. За медали будут бороться и спортсмены, представляющие СК СИНТЕЗ
С 3 по 7 ноября в столице Татарстана пройдут международные соревнования по прыжкам в воду. Кубок раиса Республики Татарстан ежегодно проводится в казанском Дворце водных видов спорта.
На кону турнира — 26 комплектов медалей в прыжках с вышки и трамплина. За них будут бороться сильнейшие спортсмены страны во взрослой возрастной категории, члены сборной России, в том числе и прыгуны в воду, представляющие СК СИНТЕЗ.
По планам Никита Шлейхер, Мария Полякова и Александр Белевцев выступят в своих обычных упражнениях.
Церемония открытия соревнований пройдет 3 ноября.
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