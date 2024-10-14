Следком возбудил дело после обрушения декораций на съемках фильма под Питером
Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о том, как проходит расследование инцидента, который произошел во время съемок фильма «Василий Теркин» в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Накануне сообщалось, что во время съемочного процесса под людьми провалился пол деревянной платформы, выстроенной рядом с декоративным вагоном.
Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести находятся десять человек, среди них — двое несовершеннолетних. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. В общей сложности пострадали 23 человека.
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