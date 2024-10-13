Во время съемок фильма «Василий Теркин» пострадало 23 человека

Во время съемок фильма «Василий Теркин» произошло обрушение деревянной платформы, в результате чего пострадали 23 человека. Об этом сообщает ТАСС.

Съемки по произведению Александра Твардовского проходили в Толмачевском городском поселении Ленинградской области, там и произошел несчастный случай. Некоторые пострадавшие были доставлены в Лужскую межрайонную больницу в тяжелом состоянии.

Для одной из сцен фильма был возведен деревянный перрон. Во время съемок последнего кадра одна восьмая часть конструкции обрушилась на землю.

Режиссер Карен Геворкян не пострадал, он оценил происшествие как некритичное и выразил готовность продолжать работу.



Дарья Пузикова