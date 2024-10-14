FLAMAX изготовил 100-ю мембрану

Это большое событие для татарстанского предприятия, успешно завершающего процесс импортозамещения и локализации производства

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

На заводе металлообработки FLAMAX изготовлена 100-я мембрана. Это большое событие для татарстанского предприятия, успешно завершающего процесс импортозамещения и локализации производства. Завод металлообработки FLAMAX, на котором выпускают как мембраны, так и сборные стальные резервуары для хранения воды, расположен в Лаишевском районе Республики Татарстан.

Мембрана представляет собой вкладыш из армированной ПВХ-ткани. Изготавливается по уникальной технологии для каждого конкретного резервуара.

Долгое время FLAMAX размещал заказы у внешних подрядчиков — сначала в Европе, затем у российских производителей. А теперь татарстанское предприятие полностью обеспечивает свои потребности и может изготавливать мембраны не только для сборных резервуаров, но и для других типов емкостей.

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