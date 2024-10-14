Большинство россиян убеждены, что в их регионах проживает слишком много мигрантов

Фото: Максим Платонов

Большинство россиян — 80% — убеждены, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. За последний год этот показатель увеличился на 21 процентный пункт. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные опроса hh.ru.

Большинство сталкивались с такой проблемой в следующих профобластях:

транспорт и логистика — 92%;

автобизнес — 91%;

безопасность — 89%;

строительство — 85%.

IT-специалисты, работники из сферы маркетинга, розничной торговли, туризма, общепита заявили, что ситуация с количеством трудовых мигрантов в стране нормальная. Такое мнение выразили 12% опрошенных.

58% опрошенных считают, что мигрантов в основном нанимают на работу, условия которой не подходят для местных жителей. Еще примерно столько же (59%) полагают, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле.

Трудовая миграция вредит российским регионам, так считают 62% респондентов, а 13% видят в этом пользу. При этом 56% уверены, что мигранты занимают рабочие места, на которых могли бы работать местные жители. Однако занять эти места согласны только 39% россиян, а 28% не готовы в принципе.



Напомним, в ходе Всероссийской операции «Нелегал-2024» в Татарстане сотрудники полиции провели рейды и выявили 1 892 нарушения миграционного законодательства. Кроме того, было зарегистрировано 489 правонарушений, связанных с незаконным привлечением к работе иностранных граждан, и 171 нарушение со стороны принимающей стороны.

