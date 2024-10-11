В Татарстане выявлено почти две тысячи нарушений среди мигрантов, 325 человек выдворили из страны

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершилась Всероссийская операция «Нелегал-2024», в ходе которой сотрудники полиции провели рейды и выявили 1 892 нарушения миграционного законодательства, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

В результате операции к ответственности были привлечены:

1 042 иностранца — за нарушение правил пребывания в России;

121 иностранец — за осуществление трудовой деятельности без документов;

15 мигрантов — за нарушение миграционных правил.

Кроме того, было зарегистрировано 489 правонарушений, связанных с незаконным привлечением к работе иностранных граждан, и 171 нарушение со стороны принимающей стороны.

Суд вынес решения о выдворении для 325 нелегальных мигрантов и запретил въезд в страну для 312 человек.

Также было выявлено:

три иностранца, уклонившихся от выезда из России;

три иностранца, предоставивших ложные сведения при миграционном учете;

48 мигрантов, несвоевременно оформивших документы на работу.

Российские власти всерьез взялись за приезжих — с начала 2024 года Госдума приняла шесть законов в этой сфере. И по мнению экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение достаточно планомерно и логично. Однако этого недостаточно — миграционной политике необходима полноценная революция. Как изменилось законодательство для приезжих за лето и к каким последствиям это приведет — в материале.

Рената Валеева