В Татарстане выявлено почти две тысячи нарушений среди мигрантов, 325 человек выдворили из страны
В Татарстане завершилась Всероссийская операция «Нелегал-2024», в ходе которой сотрудники полиции провели рейды и выявили 1 892 нарушения миграционного законодательства, передает пресс-служба МВД по Татарстану.
В результате операции к ответственности были привлечены:
- 1 042 иностранца — за нарушение правил пребывания в России;
- 121 иностранец — за осуществление трудовой деятельности без документов;
- 15 мигрантов — за нарушение миграционных правил.
Кроме того, было зарегистрировано 489 правонарушений, связанных с незаконным привлечением к работе иностранных граждан, и 171 нарушение со стороны принимающей стороны.
Суд вынес решения о выдворении для 325 нелегальных мигрантов и запретил въезд в страну для 312 человек.
Также было выявлено:
- три иностранца, уклонившихся от выезда из России;
- три иностранца, предоставивших ложные сведения при миграционном учете;
- 48 мигрантов, несвоевременно оформивших документы на работу.
Российские власти всерьез взялись за приезжих — с начала 2024 года Госдума приняла шесть законов в этой сфере. И по мнению экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение достаточно планомерно и логично. Однако этого недостаточно — миграционной политике необходима полноценная революция. Как изменилось законодательство для приезжих за лето и к каким последствиям это приведет — в материале.
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