Скончался Александр Смоленский, основатель банка «СБС-Агро»

На 71-м году жизни скончался Александр Смоленский, предприниматель, основатель банка «СБС-Агро», ранее известного как «Столичный». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



После того как кредитная организация обанкротилась из-за дефолта, ее основатель возглавил финансовую группу ОВК. В 2003 году Смоленский продал холдинг Владимиру Потанину и, по словам журналистов, перестал заниматься бизнесом.

Смоленский входил в круг бизнесменов, финансировавших предвыборную кампанию Бориса Ельцина, известный как «семибанкирщина». В 1995 году он состоял в совете директоров ЗАО «Общественное российское телевидение», а с 1996 года — в консультативном совете по банковской деятельности при правительстве.

Дарья Пузикова