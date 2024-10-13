Составлен список космонавтов, готовящихся к первому полету на Российскую орбитальную станцию

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Центр подготовки космонавтов уже сформировал команду, которая будет готовиться к первому полету на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом сообщил ТАСС.

В настоящее время активно ведется разработка корабля. Сейчас идет выход на макетные испытания, и уже в этом году планируются и электрические. Запуск связан с развертыванием станции, и экипажи будут доставляться на нее на пилотируемом транспортном корабле нового поколения, сказал главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

Напомним, российские космонавты Олег Кононенко и Николай Зуб, а также американка Трейси Дайсон вернулись на землю после годового пребывания на Международной космической станции (МКС). В общей сложности россияне пробыли на станции 374 дня, что стало новым рекордом по продолжительности одной миссии на МКС.



Дарья Пузикова