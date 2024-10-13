В Татарстане в сельхозоборот ввели более 2,2 тыс. гектаров земель

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В Татарстане в 2024 году Росреестр проверил более двух тыс. земельных участков сельскохозяйственного назначения, общая площадь которых составила более 618 тысяч гектаров. В результате этой работы в сельскохозяйственный оборот было введено более 2,2 тыс. га земель. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

Напомним, Татарстан входит в пятерку лидеров по производству продукции в сельском хозяйстве по стране. По данным Минсельхоза, в этом году намолочено 3 млн 692 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 27,9 ц/га. Зерновые культуры убраны на площади 1 млн 325 тыс. га. Еще предстоит обмолотить кукурузу на зерно на площади порядка 43,6 тыс. га.



Дарья Пузикова