Блогера Литвина задержали после драки с болельщиком во время матча медиаклуба

Фото: Максим Платонов

Блогер Михаила Литвина задержали полицией за драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов». Инцидент произошел во время очного матча команд в Кубке лиги.

По словам президента футбольной Медиалиги Николая Осипова, Литвина задержали за мелкое хулиганство.

— Литвина задержала полиция, насколько я знаю, за мелкое хулиганство. Он находится в отделе, идет разбирательство, — сказал Осипов в интервью «Матч ТВ».

Во время игры фанаты «СКА-Ростова» начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес Литвина. Блогер немедленно отреагировал и отправился на трибуну, где ударил одного из болельщиков по лицу. Разняли конфликтующих стороны быстро, после чего Литвина оттеснили на несколько метров от трибуны.

В разгар конфликта к месту происшествия прибежал популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), который является главой клуба «СКА-Ростов». Он сначала перекинулся парой слов с Литвиным, объяснив, что первыми оскорбительные кричалки начали скандировать фанаты Lit Energy в адрес СКА, а затем пошел успокаивать участников потасовки.

Теперь, как пишет «Спорт-Экспресс», блогеру может грозить наказание вплоть до 5 лет лишения свободы за ст.213 УК РФ (хулиганство).

Олег Исаков