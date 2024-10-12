Месть за матч с «Зенитом»: УНИКС снова показал гостям, кто хозяин на площадке

Казанцы дома разгромили саратовский «Автодор»

Фото: Руслан Ишмухаметов

В шестом туре Единой лиги ВТБ УНИКС безжалостно разгромил «Автодор» из Саратова, подтвердив свое доминирование в этом противостоянии. Счет в очных матчах между командами Поволжья теперь 21:2 в пользу подопечных Велимира Перасовича. Где просчитался «Автодор» и что позволило УНИКСу одержать очередную победу? Ответы в обзоре матча «Реального времени».



Разница — одно очко

Встреча с «Автодором» для УНИКСа стала предпоследним матчем на домашней площадке. Из-за саммита БРИКС игра с «Локомотивом-Кубань», запланированная на 20 октября, была перенесена. Теперь у казанцев остается два шанса красиво завершить домашнюю серию — сегодня против «Автодора» и 15 октября против «Астаны».

УНИКС подошел к игре с соперником в неплохой форме, имея три победы в кармане — над «Енисеем», «Самарой» и «Уралмашем».

Единственные поражения казанцы потерпели от лидеров таблицы — ЦСКА и «Зенита». Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

«Автодор» же пока не мог похвастаться стабильностью: две победы над «Пармой» и «Астаной» сменяются поражениями от «Зенита», «Пари НН» и «Локомотива-Кубань».

Несмотря на то, что УНИКС занимал 5-е место, а «Автодор» — 9-е, команды удивительно схожи по количеству забитых мячей: всего один мяч отделяет их по этому показателю. Однако, «Автодор» пропустил за пять туров на 30 очков больше, чем УНИКС, что сигналило о серьезных проблемах в обороне саратовцев.

Спокойный Перасович — предсказуемый исход

УНИКС начал матч с «Автодором» словно ракета, вырвавшись вперед уже в первые минуты. Казанцы демонстрировали невероятную скорость и точность бросков, заставив тренера «Автодора» Миленко Богичевича взять тайм-аут уже через полторы минуты после начала игры. И перерыв помог, ведь саратовцы сразу набирают свои первые два очка от Брайанта Кроуфорда.

«Трехи» Михаила Беленицкого, Маркоса Найта и Дмитрия Кулагина постепенно увеличивали разницу в счете. Однако, новичок УНИКСа Андрей Лопатин не мог найти свою игру и после шести минут был заменен.

«Автодор» пытался оживить свою игру с помощью двойных опек и агрессивной защиты на больших игроках УНИКСа, стараясь спровоцировать ошибки. Но казанцы не поддавались на провокации и продолжали удерживать контроль над игрой.



В этот момент было заметно, что Велимир Перасович в первой половине матча был необычно спокоен. Такое умиротворение от хорватского специалиста, известного своей эмоциональностью, было необычным зрелищем.

Время молодым: воспитанник УНИКСа выходит на паркет

Во второй четверти «Автодор» так и не смог сократить отставание от УНИКСа, который продолжал уверенно владеть инициативой. К концу четверти казанцы увеличили свой отрыв до +29, что позволило Перасовичу дать шанс молодым игрокам. На площадку вышел воспитанник УНИКСа Роман Илюк, но его игра не удовлетворила тренера. Перасович спустя 1 минуту 40 секунд вернул Илюка на скамейку запасных, не скрывая своего разочарования, громко высказывая молодому игроку замечания.

УНИКС не сбавлял обороты, увеличивая отрыв до +40 в начале третьей четверти. Мощный рывок казанцев за две минуты вынудил «Автодор» снова взять тайм-аут, но это не спасло ситуацию. Что примечательно, казанцы отказался от дальних бросков, поскольку реализация «трех» в первых двух четвертях была не самой лучшей — 4 из 12.

В третьей четверти «Автодор» потерял одного из ключевых игроков — Кроуфорд подвернул голеностоп в борьбе у кольца. Саратовцы не смогли улучшить свою игру, но смогли сдержать атаку УНИКСа, набрав в этой четверти 21 очко. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В четвертой четверти казанцы сбавили темп атаки, набрав всего 15 очков. Перасович даже впервые в этом матче взял тайм-аут. Но эта десятиминутка стала звездным часом для молодого Илюка, который снова вышел на площадку и забросил 3 очка, в том числе один штрафной.

Статистика встречи:



УНИКС — «Автодор» — 84:54 (29:9, 19:10, 21:21, 15:14)

Лидеры казанцев: Найт (19), Акун-Перселл (13 + 5 подборов), Бако (11 + 7 подборов), Тэйлор (11 + 5 подборов).



Лидеры саратовцев: Джонс (19 + 7 подборов + 5 передач), Кроуфорд (12), Халдеев (10 + 6 подборов).



Рената Валеева