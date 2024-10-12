УНИКС встретится с саратовским «Автодором» в Казани в рамках Единой лиги ВТБ

Фото: Мария Зверева

Сегодня вечером, в 18.00 по московскому времени, в Казани состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. УНИКС примет у себя «Автодор» из Саратова.

Казанцы после пяти туров одержали три победы над «Енисеем» (72:57), «Самарой» (86:70) и «Уралмашем» (87:65). Единственные поражения команда Велимира Перасовича потерпела от лидеров турнирной таблицы — ЦСКА и «Зенита».

«Автодор» же пока не может похвастаться стабильностью. Саратовцы занимают 8-е место, проиграв три из пяти матчей. «Автодор» одержал победу только над «Пармой» и «Астаной».

В предстоящем матче казанские болельщики не увидят на площадке разыгрывающего УНИКСа Александра Платунова, который продолжает восстанавливаться после травмы. У «Автодора» из-за болезней и повреждений игру пропустят Артем Клименко, Душан Беслач и Ярослав Печенджиян. Кроме того, из-за личных обстоятельств в Казань не приедет Калеб Агада.

История очных встреч между «УНИКСом» и «Автодором» не в пользу гостей. За последние 10 сезонов саратовцы сумели победить казанцев всего дважды — в 2015 и в 2021 годах — и оба раза на своей площадке.

Прямая трансляция матча из Татарстана будет доступна на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

Рената Валеева