Крутов и Мухамов отправились на выездную серию с «Ак Барсом»

Казанский «Ак Барс» огласил список команды на трехматчевую выездную серию. Тренерский штаб взял в поездку все 25 игроков «основы». При этом в ростер клуба попал только один игрок из неосновного состава — Кирилл Крутов.

Уже завтра команда сыграет в Москве против «Спартака», 14-го октября — в Магнитогорске против «Металлурга», а 16-го — в Челябинске против «Трактора».

На сегодня казанцы идут на пятом месте Восточной конференции КХЛ. После 12 матчей в активе «Ак Барса» 16 очков (восемь побед и четыре поражения — два из них казанцы получили как раз в последних встречах).

Сперва «барсы» прервали семиматчевую победную серию с минимальным счетом против «Амура» (1:2), а в последней игре разгромно отдали игру «Сибири» (3:6).

Олег Исаков