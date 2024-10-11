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Гендиректор швейной фабрики стал фигурантом дела о взятке в рамках госконтракта Минобороны

15:53, 11.10.2024
Гендиректор швейной фабрики стал фигурантом дела о взятке в рамках госконтракта Минобороны
Фото: Ринат Назметдинов

В отношении гендиректора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова возбудили уголовное дело.

Его подозревают в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в рамках исполнения госконтракта с Министерством обороны России, пишет пресс-служба Следкома.

— Следствием установлено, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по госконтрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил России на общую сумму более 574 млн рублей, — уточняется в сообщении.

По ходатайству следствия 235-й гарнизонный военный суд арестовал задержанного. Расследование дела продолжается.

Олег Исаков

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