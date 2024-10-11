В России с 2025 года в пилотном режиме запустят производственную аспирантуру

Фото: Максим Платонов

Министерство науки и высшего образования с 2025 года запустит пилотный проект производственной аспирантуры. Вузы будут сотрудничать с компаниями для повышения эффективности исследовательской деятельности и решения конкретных задач предприятий.

— По своему предназначению производственная аспирантура — это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия, с другой, — объяснил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Как сообщила пресс-служба министерства, инициативу поддержал гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, у реального сектора экономики большая потребность в специалистах высшей категории, и создание такой аспирантуры будет способствовать закреплению молодых специалистов на предприятиях.

Для участия в проекте вуз должен соответствовать двум критериям: иметь право на собственные образовательные стандарты (таким правом обладают научно-исследовательские университеты), процент защит в аспирантуре в срок — не ниже 30%.

В «пилот» планируется пригласить предприятия, входящие в контур Госкорпорации «Ростех», в частности это — АО «ОДК», АО «Концерн «Созвездие», АО «КРЭТ», АО ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха.

Олег Исаков