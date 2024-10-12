Больше половины казанцев, выиграв 100 млн рублей, купили бы недвижимость

Фото: Динар Фатыхов

Выиграв в лотерею 100 млн рублей, 58% казанцев в первую очередь купили бы недвижимость, об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы Superjob.

Опрос показал, что 26% респондентов приобрели бы автомобиль, 18% вложились бы в бизнес, 17% отправились бы в путешествие, а 14% помогли бы родителям. Чуть меньше людей — 12% — пожертвовали бы на благотворительность. По 7% вложились бы в ценные бумаги, 5% потратили бы деньги на здоровье. Самое меньшее количество респондентов (3%) поделилось, что потратили бы на образование, ремонт и покупку гаджетов.

По статистике, мужчины чаще говорили о желании организовать бизнес и инвестировать в ценные бумаги. Женщины же, в свою очередь, чаще упоминали о приобретении дома и автомобиля. Помимо этого, исследование показало, что мужчины покупают лотерейные билеты чаще, чем женщины (30% против 24%).

Напомним, большинство россиян, 77%, хотя бы раз в жизни играли в лотерею. При этом 38% респондентов играет реже одного раза в год. Еще 29% играют один-два раза в год, 9% — пару раз в месяц и 1% — чаще. 23% россиян заявили, что никогда этого не пробовали.



Дарья Пузикова