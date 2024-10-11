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Министр спорта Украины Бедный будет представлять Европу в исполкоме WADA

15:01, 11.10.2024
Министр спорта Украины Бедный будет представлять Европу в исполкоме WADA
Фото: скриншот из видео "И.о. министра спорта Украины Матвей Бедный..." в vk.com

Новым представителем европейских стран в исполнительном комитете Всемирного антидопингового агентства (WADA) стал министр спорта Украины Матвей Бедный. О назначении сообщает соответствующее украинское ведомство.

К исполнению своих обязанностей Бедный приступит с января 2025 года. Его полномочия продлятся до 2027 года. На этом посту Бедный сменит Роксану Марасиняню, экс-министра спорта Франции.

В исполкоме WADA каждый из пяти регионов мира представлен по одному делегату.

Примечательно, что в 2022 году сообщалось о множественных нарушениях антидопинговых правил в украинском спорте. В частности, были выявлены несоответствия украинского антидопингового агентства (НАДЦ) всемирному антидопинговому Кодексу.

Ранее WADA вынесло обвинительные приговоры 253 российским спортсменам после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории за 2023 год.

Зульфат Шафигуллин

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