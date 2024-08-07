WADA вынесло обвинительные приговоры 253 российским спортсменам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вынесло обвинительные приговоры 253 российским спортсменам. Эти меры организация приняла после того, как перепроверила данные Московской антидопинговой лаборатории в отчете за 2023 год, сообщает РИА «Новости».

Также в отношении 94 спортсменов продолжаются расследования, а 32 предъявлены обвинения.

В прошлом месяце российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о том, что в допинг-тестах десяти игроков хоккейного клуба «Толпар» был обнаружен мельдоний. Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат запрещен с 1 июля 2016 года, а в России — с августа 2018-го.

Разиль Самигуллин