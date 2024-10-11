Комитет ОКН — о готовности Казани к саммиту БРИКС с культурно-исторической стороны

Фото: Максим Платонов

Культурная часть столицы Татарстана готова к саммиту БРИКС

Казань готова принять саммит БРИКС, и все исторические объекты готовы к событию мирового масштаба. Об этом сегодня заявил председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. По его информации, осталось доделать только здание Управления здравоохранения города и «долгострои», которым требуется длительный период восстановления.

Совсем недавно стало известно, что 15 октября оргкомитет объединения проверит готовность города к саммиту.

Гущин подчеркнул, реставрация объектов — это не просто «выдать разрешение», а целый комплекс работ, в котором задействован далеко не один человек и даже не одна команда.

— Мы готовы принять высоких и почетных гостей. Все улицы приведены в порядок. Правда, есть и объекты, обтянутые баннерами, — они имеют долгосрочный период восстановления и реставрации, — уточнил он.

Спикер добавил, что за 2024 год Комитет ОКН выдал разрешения на реставрацию 80 памятников архитектуры в столице Татарстана. В общей сложности в исторической части Казани находится порядка 500 таких объектов, так что «если посчитать, то на 20% из них дали добро на приведение в порядок».

— Это полный, сложный цикл: все начинается с проектных решений. Любой объект — это в первую очередь архитектурный облик, и ценность заключается в том, чтобы его сохранить. Поэтому обновление — тяжелый с технологической точки зрения процесс. Нужно выдержать все температурные режимы, а не просто «прийти отштукатурить и уйти», тут привлекаются профессионалы и реставраторы, — рассказал спикер. — Историческая часть в зоне особенного внимания, в ней задействованы все службы — и строительные, и исполком города.

Возвращаясь к теме подготовки к БРИКС, Гущин напомнил про недавно восстановленную мечеть Марджани. По его словам, она является старейшей и первой построенной во всем городе с разрешения Екатерины II, а работы по ее реставрации представляли большую значимость как с религиозной, так и с исторической точки зрения.

Работы в ней, напомним, проходили в два этапа: сперва укрепили все конструкции мечети, включая фундаменты, стены, своды и фасады, после чего усилили минарет и отремонтировали кровлю. До недавнего времени шло благоустройство исторической территории с реставрацией каменной ограды и четырех пристроек.

Председатель Комитета ОКН подчеркнул, что работы были непростыми: «то, что сделали реставраторы и архитекторы за год, невероятно, особенно потому, что мечеть никогда не закрывалась в этот период». Подробнее о том, какие изменения получили три исторические мечети, — в нашем прошлом материале.

Проблемы деревянного зодчества

Проблемной точкой эксперт назвал объекты деревянного зодчества, даже несмотря на то, что их осталось достаточно мало. Корень трудностей заключается непосредственно в дереве и в том, что здания крайне сильно подвергаются влиянию природы и погоды.



— Не все мы успеваем сохранить, так как дерево крайне подвержено атмосферным осадкам. Стараемся все больше привлекать молодых специалистов, — заметил Иван Гущин. — В целом по Татарстану мы насчитали порядка 150 объектов деревянного зодчества и в первую очередь занимаемся теми зданиями, которые подверглись наибольшему урону.

Одними из них стали мечеть в селе Айбаш Высокогорского района и церковь в селе Верхний Багряж Заинского района.

В заключение Гущин сказал, что работа на объектах не прекращается ни на минуту, а все просьбы и пожелания жителей поселений Татарстана выполнят как можно скорее.

Олег Исаков