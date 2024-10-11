Оргкомитет проверит готовность Казани к саммиту БРИКС 15 октября
Оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС во главе с помощником президента страны Юрием Ушаковым проверит готовность Казани к саммиту 15 октября.
— Члены оргкомитета периодически выезжают в Казань для контроля за ходом подготовки к саммиту БРИКС, и в преддверие открытия мы еще раз 15 октября посетим Казань и, надеемся, убедимся, что там все готово для открытия, — заявил Ушаков.
По словам помощника президента, оргкомитет работает с начала года и установил тесное взаимодействие с руководством Татарстана и Казани.
— Приняв эстафету у южноафриканских партнеров, мы отнеслись и относимся к своим функциям председателя очень и очень серьезно, — заверил Ушаков.
- Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана 22—24 октября 2024 года.
Напомним, что в Казани на время проведения саммита БРИКС перекроют часть улиц города. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
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