Оргкомитет проверит готовность Казани к саммиту БРИКС 15 октября

Оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства России в БРИКС во главе с помощником президента страны Юрием Ушаковым проверит готовность Казани к саммиту 15 октября.

— Члены оргкомитета периодически выезжают в Казань для контроля за ходом подготовки к саммиту БРИКС, и в преддверие открытия мы еще раз 15 октября посетим Казань и, надеемся, убедимся, что там все готово для открытия, — заявил Ушаков.

По словам помощника президента, оргкомитет работает с начала года и установил тесное взаимодействие с руководством Татарстана и Казани.

— Приняв эстафету у южноафриканских партнеров, мы отнеслись и относимся к своим функциям председателя очень и очень серьезно, — заверил Ушаков.

Саммит БРИКС пройдет в столице Татарстана 22—24 октября 2024 года.



Напомним, что в Казани на время проведения саммита БРИКС перекроют часть улиц города. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Анастасия Фартыгина