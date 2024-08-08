Троицкая церковь в селе Верхний Багряж Заинского района войдет в реестр ОКН

Фото: Радиф Кашапов

Церковь во имя Живоначальной Троицы в селе Верхний Багряж Заинского района внесут в реестр объектов культурного наследия. Решение принято после экспертизы, подтвердившей ее историческую и архитектурную ценность, несмотря на аварийное состояние. Об этом говорится в документе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.



Здание построил архитектор А.В. Перкиц в 1880-х годах на средства прихожан и купца Ивана Стахеева. Оно долгое время не использовалось и неоднократно перестраивалось под нужды сельчан.

Церковь не была подключена к коммунальным услугам и сильно пострадала от времени. Благотворители выделили 15,2 млн рублей на ее реставрацию, планируется направить еще 42 млн.

Напомним, отреставрированную кряшенскую церковь в селе Верхний Багряж Заинского района планируют открыть в следующем году к Троице — главному празднику этой деревни.

Дарья Пузикова