Нобелевскую премию мира 2024 года присудили за борьбу против использования ядерного оружия

Фото: Динар Фатыхов

Нобелевская премия мира 2024 года присуждена японской организации Nihon Hidankyo. Это движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известное как Hibakusha. Организация получила премию за свои усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию свидетельских показаний того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова.

Напомним, что лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргес Мохаммади. Награда присуждена «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», сообщает Нобелевский комитет.



Анастасия Фартыгина