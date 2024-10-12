На финал конкурса молодых комбайнеров Татарстана «Славим человека труда» потратят 1,7 млн рублей

Фото: Реальное время

На организацию и проведение финала республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда» Минсельхоз Татарстана потратит почти 1,7 млн рублей. Мероприятие продлится два дня, а его подготовку осуществят до 1 декабря 2024 года. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Участники конкурса получат сертификаты на покупку в российской розничной сети, специализирующейся на компьютерной, цифровой и бытовой технике, а также у производителя компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов и аксессуаров:

25 сертификатов более чем на 3 тыс. рублей;

не менее одного сертификата на 30 тыс. рублей;

также не менее одного сертификата на 40 тыс. рублей;

более одного сертификата на 50 тыс. рублей.

Более 50 участников будут обеспечены жильем и питанием на месте проведения финала конкурса. Помимо этого, по итогам уборочной кампании снимут десятиминутный фильм, который покажут на церемонии награждения, а телеверсия мероприятия выйдет в эфир на региональном телеканале Татарстана.

Напомним, в Татарстане собрали достойный урожай зерна, несмотря на сложные погодные условия, такие как весенние заморозки, жаркая погода, затяжные дожди и засуха. Кроме того, республика обозначила Китай ключевым экспортером зерна — требованиям экспорта Поднебесной сейчас соответствует восемь предприятий Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Пузикова