Экс-футболист «Рубина» Карадениз рассказал, как мог перейти в ЦСКА

Фото: Максим Платонов

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился воспоминаниями о своем трансфере в Казань. Турецкий футболист рассказал, что мог перейти в ЦСКА или «Сатурн» вместо казанского клуба.

— Тогда никто не знал «Рубин», клуб не то что не выигрывал трофеев, а особенно и в РПЛ не играл. А в «Трабзоне» я постоянно боролся за топ-3 и Кубок. Плюс меня звали и другие клубы в Испании, Англии и Германии. Были варианты и в России — с ЦСКА и «Сатурном». Но я решился поехать в Казань — и риск оправдался. Ни разу об этом не пожалел, — сказал экс-игрок «Рубина».

Гекдениз Карадениз перешел в казанский клуб в 2008 году. Турецкий футболист закончил карьеру в Казани после сезона-2017/18. Вместе с «Рубином» Карадениз дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В последние сезоны за клуб игрок играл с капитанской повязкой.

В 2023 году Карадениз возглавил казанский «Рубин-2», выступающий во Второй лиге. По итогам сентября турецкий специалист был признан лучшим тренером группы 4.

Зульфат Шафигуллин