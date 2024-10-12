Социальный регистр населения Татарстана модернизируют за 3 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Информационную госсистему «Социальный регистр населения Татарстана» модернизируют за 3 млн рублей. Заказчиком выступает центр цифровой трансформации республики.



Система оптимизирует работу минтруда, занятости и соцзащиты республики по предоставлению мер соцподдержки, услуг в сфере соцобслуживания, учету и мониторингу семей и несовершеннолетних в социально опасном положении.

Она включает программные продукты с интерфейсом на русском языке для учета и формирования персональных данных получателей мер поддержки, а также централизованный банк данных с защищенным удаленным доступом для участников.



Цели модернизации:

повышение эффективности и качества мер соцподдержки;

увеличение использования бюджетных средств при реализации соцполитики;

повышение эффективности принятия управленческих решений;

персональный учет граждан, являющихся получателями мер соцподдержки.

Планируется, что программное обеспечение системы будет адаптируемым и масштабируемым, функционально полным и удобным для использования.

Подсистема соцрегистра населения республики будет включать в себя следующие основные функциональные модули:

«Регистр семей»;

«Настройки»;

«Реестр поставщиков»;

«Регистр получателей»;

«Формирование ИППСУ»;

«Обмен данными»;

«Школа ухода»;

«Аналитика и отчетность»;

«Формирование очередности»;

«Применение данных ГИС СРН РТ».

Услуги предоставят до 20 января 2024 года.

Напомним, недавно Центр цифровой трансформации Татарстана выделил 11,2 млн рублей на модернизацию и внедрение программного обеспечения для Комитета по охране объектов культурного наследия.

Дарья Пузикова