Социальный регистр населения Татарстана модернизируют за 3 млн рублей
Информационную госсистему «Социальный регистр населения Татарстана» модернизируют за 3 млн рублей. Заказчиком выступает центр цифровой трансформации республики.
Система оптимизирует работу минтруда, занятости и соцзащиты республики по предоставлению мер соцподдержки, услуг в сфере соцобслуживания, учету и мониторингу семей и несовершеннолетних в социально опасном положении.
Она включает программные продукты с интерфейсом на русском языке для учета и формирования персональных данных получателей мер поддержки, а также централизованный банк данных с защищенным удаленным доступом для участников.
Цели модернизации:
- повышение эффективности и качества мер соцподдержки;
- увеличение использования бюджетных средств при реализации соцполитики;
- повышение эффективности принятия управленческих решений;
- персональный учет граждан, являющихся получателями мер соцподдержки.
Планируется, что программное обеспечение системы будет адаптируемым и масштабируемым, функционально полным и удобным для использования.
Подсистема соцрегистра населения республики будет включать в себя следующие основные функциональные модули:
- «Регистр семей»;
- «Настройки»;
- «Реестр поставщиков»;
- «Регистр получателей»;
- «Формирование ИППСУ»;
- «Обмен данными»;
- «Школа ухода»;
- «Аналитика и отчетность»;
- «Формирование очередности»;
- «Применение данных ГИС СРН РТ».
Услуги предоставят до 20 января 2024 года.
Напомним, недавно Центр цифровой трансформации Татарстана выделил 11,2 млн рублей на модернизацию и внедрение программного обеспечения для Комитета по охране объектов культурного наследия.
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