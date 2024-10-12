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Социальный регистр населения Татарстана модернизируют за 3 млн рублей

18:56, 12.10.2024
Социальный регистр населения Татарстана модернизируют за 3 млн рублей
Фото: Динар Фатыхов

Информационную госсистему «Социальный регистр населения Татарстана» модернизируют за 3 млн рублей. Заказчиком выступает центр цифровой трансформации республики.

Система оптимизирует работу минтруда, занятости и соцзащиты республики по предоставлению мер соцподдержки, услуг в сфере соцобслуживания, учету и мониторингу семей и несовершеннолетних в социально опасном положении.

Она включает программные продукты с интерфейсом на русском языке для учета и формирования персональных данных получателей мер поддержки, а также централизованный банк данных с защищенным удаленным доступом для участников.

Цели модернизации:

  • повышение эффективности и качества мер соцподдержки;
  • увеличение использования бюджетных средств при реализации соцполитики;
  • повышение эффективности принятия управленческих решений;
  • персональный учет граждан, являющихся получателями мер соцподдержки.

Планируется, что программное обеспечение системы будет адаптируемым и масштабируемым, функционально полным и удобным для использования.

Подсистема соцрегистра населения республики будет включать в себя следующие основные функциональные модули:

  • «Регистр семей»;
  • «Настройки»;
  • «Реестр поставщиков»;
  • «Регистр получателей»;
  • «Формирование ИППСУ»;
  • «Обмен данными»;
  • «Школа ухода»;
  • «Аналитика и отчетность»;
  • «Формирование очередности»;
  • «Применение данных ГИС СРН РТ».

Услуги предоставят до 20 января 2024 года.

Напомним, недавно Центр цифровой трансформации Татарстана выделил 11,2 млн рублей на модернизацию и внедрение программного обеспечения для Комитета по охране объектов культурного наследия.

Дарья Пузикова

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