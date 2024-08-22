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В Казани потеплеет до +24 градусов, в течение дня осадков не ожидается

07:00, 22.08.2024
В Казани потеплеет до +24 градусов, в течение дня осадков не ожидается
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +24 ˚С.

Ночью и утром на территории Татарстана также не прогнозируются осадки, а днем возможны порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха в течение дня составит от 19 до 24 градусов тепла.

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