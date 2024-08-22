В Казани потеплеет до +24 градусов, в течение дня осадков не ожидается
Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +24 ˚С.
Ночью и утром на территории Татарстана также не прогнозируются осадки, а днем возможны порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха в течение дня составит от 19 до 24 градусов тепла.
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