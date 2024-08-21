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Швейцария присоединилась к части санкций против России

21:14, 21.08.2024
Швейцария присоединилась к части санкций против России
Фото: Максим Платонов

Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к ряду мер 14-го пакета санкций Европейского союза, направленных против России. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает «Интерфакс».

Уточнения касаются запретов на российские алмазы. В правительстве Швейцарии подчеркнули, что это приведет к единообразию в данном вопросе на международном уровне.

Кроме того, власти продлили срок действия некоторых исключений из-под санкций, которые позволяют швейцарским компаниям завершить деятельность в России.

Напомним, 9 июля Швейцария вслед за ЕС добавила 69 физических и 47 юридических лиц в санкционные списки по России.

Рената Валеева

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