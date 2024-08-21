Россиянин Пельмень Камоцкий получил титульный бой в Лиге пощечин Даны Уайта
Российский спортсмен Василий Пельмень Камоцкий получил право сразиться за титул в лиге Power Slap. Лига пощечин принадлежит гендиректору UFC Дане Уайту.
В бою за титул Камоцкий сразится против Коа Сумасшедший Гаваец Вирнеса из США. Поединок запланирован на 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
Камоцкий дебютировал в лиге Даны Уайта 29 июня 2024 года. В своем дебютном бою Пельмень отправил в нокаут поляка Камила Марусаща первым же ударом.
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