В ЦИК Татарстана сообщили о завершении подготовки бюллетеней к выборам 8 сентября

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершается печать бюллетеней, которые будут использоваться на выборах депутатов Госсовета седьмого созыва, сообщили в пресс-службе.

В день голосования жители региона получат два вида бюллетеней. Один из них — по единому избирательному округу с перечнем политических партий — будет напечатан на бумаге с защитным рисунком светло-зеленого цвета. Второй — с перечнем кандидатов по одномандатному округу — на бумаге с защитной сеткой светло-розового цвета. Оба бюллетеня будут заверены подписями двух членов избиркома и синей печатью.

Каждый участник кампании получит равную площадь в бюллетене. Они будут изготовлены на двух государственных языках: русском и татарском.

— В общей сложности на печать бюллетеней будет потрачено более 50 тонн бумаги и более 500 килограммов краски. Избирательный бюллетень с лицевой стороны защищен специальной тангирной сеткой, ее рисунок разработан на нашем предприятии. Мы полностью закончим производство бюллетеней в ближайшие дни, — сообщил гендиректор полиграфическо-издательского комплекса «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

После печати бюллетени доставят в участковые избирательные комиссии. До дня голосования они будут храниться под охраной и видеоконтролем.

Напомним, из 428 выдвиженцев на выборы были зарегистрированы 397. Выборы состоятся 8 сентября с 7.00 до 20.00.



Рената Валеева