УНИКС сформировал тренерский штаб на новый сезон-2024/25
В казанском клубе завершилось формирование тренерского штаба команды на предстоящий сезон. Главным тренером остается хорватский специалист Велимир Перасович, а его ассистентами — соотечественник Милан Каракаш, грек Константинос Каймакоглу и россиянин Артур Бигеев.
Напомним, казанский УНИКС примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ, который пройдет с 11 по 14 сентября в Москве. Команда попала в группу «Б» вместе с «Зенитом» и «Бешикташем». На групповом этапе клубы сыграют по круговой системе, где каждая команда проведет по одной встрече с каждым соперником.
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