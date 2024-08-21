Тренер Андрей Назаров назвал хоккей главным видом спорта в России

Фото: Максим Платонов

Российский хоккейный тренер Андрей Назаров назвал хоккей главным видом спорта в России. Он считает, что россияне уже соскучились по началу чемпионата КХЛ.

— Все мы очень сильно соскучились по регулярному чемпионату КХЛ. Пусть футбол не обижается, но хоккей в России всегда будет главным спортом страны. Предсезонные турниры вызывают интерес, а впереди еще более интересные матчи. С нетерпением ждем старта регулярки, — сказал Назаров «Чемпионату».

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 3 сентября. В матче открытия сезона сыграют финалисты прошлого Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив».

До начала регулярного чемпионата команды КХЛ играют в предсезонных кубках. 22 августа в Санкт-Петербурге стартует турнир имени Николая Пучкова с участием казанского «Ак Барса», питерского «СКА» и еще четырех клубов.

Зульфат Шафигуллин