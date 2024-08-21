Алсу Абдуллина: «Не верила в интерес «Челси», пока не подписала документы»

Фото: Динар Фатыхов

Российская футболистка Алсу Абдуллина рассказала о своей реакции на предложение перейти в английский «Челси». Уроженка Татарстана не верила в случившееся до подписания документов с англичанами.

— Я вообще не верила, когда мне агент позвонил. Я такая: «Чтооо? Кааак? «Челси»?» Я не верила до того момента, пока все документы не подписала. А между звонком и подписью прошло примерно один-два месяца, — сказала Абдуллина «Чемпионату».

Алсу Абдуллина выступала за английский «Челси» с 2021 года. Летом футболистка перешла в московский «Локомотив».

Абдуллина родилась в поселке городского типа Актюбинский Азнакаевского района Татарстана.

Зульфат Шафигуллин