В центре Казани закрыли крышу дома по улице Лево-Булачной — на ее краю бегали дети

Фото: Динар Фатыхов

Крышу дома №42 по улице Лево-Булачной в Казани закрыли после проверки прокуратуры Вахитовского района.

— Проверка была организована по сообщениям в социальных сетях о нахождении несовершеннолетних на крыше указанного дома, — уточнила пресс-служба прокуратуры.



На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как мальчики в возрасте около 7–10 лет бегают по краю крыши сталинки на Лево-Булачной улице.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании «Старый город». После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены.

Олег Исаков