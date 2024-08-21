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В центре Казани закрыли крышу дома по улице Лево-Булачной — на ее краю бегали дети

12:49, 21.08.2024
В центре Казани закрыли крышу дома по улице Лево-Булачной — на ее краю бегали дети
Фото: Динар Фатыхов

Крышу дома №42 по улице Лево-Булачной в Казани закрыли после проверки прокуратуры Вахитовского района.

— Проверка была организована по сообщениям в социальных сетях о нахождении несовершеннолетних на крыше указанного дома, — уточнила пресс-служба прокуратуры.

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как мальчики в возрасте около 7–10 лет бегают по краю крыши сталинки на Лево-Булачной улице.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании «Старый город». После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены.

Олег Исаков

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