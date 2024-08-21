В Башкирии выявили превышение вредных веществ после пожара на газопроводе в Стерлитамаке
В Башкирии после пожара на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе, сообщил «Интерфакс».
- По данным Управления государственного аналитического контроля, в 500 м от воздушной линии газопровода, западнее Уфимского тракта (подветренная сторона), выявили превышение содержания толуола в 1,35 раза. На наветренной стороне в том же районе зафиксировали превышение этилбензола в 4,58 раза.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего травмирование людей, об этом сообщает Следком по Башкирии.
Напомним, пожар на СНХЗ произошел 19 августа. Предварительно установили, что он возник из-за разгерметизации воздушной линии газопровода, что привело к факельному горению сжиженного газа. В результате пожара пострадали три человека, двое из которых — сотрудники предприятия. Их госпитализировали.
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