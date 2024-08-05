В Стерлитамаке на заводе «Авангард» произошел пожар — погибли три человека
В Башкирии на оборонном предприятии «Авангард» произошел взрыв газа и пожар. Вследствие происшествия погибли три человека. В СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промбезопасности на опасном производстве.
По версии следствия, на предприятии во время демонтажа старого трубопровода произошло возгорание. Три работника скончались на месте из-за полученных термических ожогов. В настоящее время экстренные службы осматривают место происшествия. По его осмотра будут назначены судебные экспертизы для выяснения причин возгорания, сообщает «Интерфакс».
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