В Стерлитамаке на заводе «Авангард» произошел пожар — погибли три человека

Фото: Динар Фатыхов

В Башкирии на оборонном предприятии «Авангард» произошел взрыв газа и пожар. Вследствие происшествия погибли три человека. В СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промбезопасности на опасном производстве.

По версии следствия, на предприятии во время демонтажа старого трубопровода произошло возгорание. Три работника скончались на месте из-за полученных термических ожогов. В настоящее время экстренные службы осматривают место происшествия. По его осмотра будут назначены судебные экспертизы для выяснения причин возгорания, сообщает «Интерфакс».



Разиль Самигуллин