На подъездную дорогу к перрону аэропорта «Казань» выделили 253,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Из бюджета Татарстана выделили 253,2 млн рублей на строительство подъездной дороги к перрону аэропорта «Казань». Тендер на строительство опубликовали на сайте Госзакупок.

Работы завершатся к 1 ноября 2024 года. Заказчиком работ выступит ГКУ «Главтатдортранс».

Согласно документам закупки, 13 млн рублей из выделенной суммы пойдут на подготовку территории строительства, 142,6 млн — на строительство автомобильной дороги, а 466 тыс. — на пусконаладочные работы, наружное освещение и компенсацию ущерба за выброс загрязняющих веществ. Протяженность дороги составит 2,3 км.

Напомним, что строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань планируют начать в 2025 году. Планируется завершить проектирование терминала в 2024 году и уже в следующем приступить к строительству. Пропускная способность терминала составит 3 тыс. пассажиров в час.



Анастасия Фартыгина