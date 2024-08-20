Плющев: «Лукоянов способен помочь «Салавату», возраст не помеха»

Фото: Максим Платонов

Бывший тренер сборной России и хоккейный эксперт Владимир Плющев высказался о возможном переходе экс-игрока «Ак Барса» Артема Лукоянова в «Салават Юлаев».

— Возможен ли переход? Вполне вероятно, если стороны придут к какому-то общему согласию. То, что Лукоянов может усилить «Салават Юлаев», — это однозначно. Игрок он незаурядный, с хорошим опытом, бойцовским характером. Возраст не помеха. Опыта у него дай Бог каждому, здоровье тоже не слабое. Думаю, он способен помочь уфимской команде, — сказал Плющев в разговоре с корреспондентом «Реального времени».



Эксперт добавил, что Лукоянов профессионально подходит к выступлениям на льду, поэтому у игрока не должно возникнуть сложностей с матчами против принципиальных соперников «Салавата Юлаева».

— Все матчи, они принципиальные, чего говорить. Так что я не думаю, что это как-то повлияет на игру Лукоянова. Если он в состоянии помочь команде физически и технико-тактически, то хорошо. Остальное — это характер. Не будет же Лукоянов выходить против «Ак Барса» с опущенной головой и со свернутыми рукавами?! — считает Плющев.

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что в уфимском клубе рассуждали о приглашении Лукоянова. На данный момент в Уфе решили сделать ставку на молодых игроков, но команде требуется усиление.



Лукоянов 13 сезонов выступал за казанский «Ак Барс», принципиальный соперник «Салавата Юлаева» в КХЛ. Нападающий является рекордсменом клуба из Казани по количеству сыгранных матчей за команду.

Зульфат Шафигуллин