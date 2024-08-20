Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался о трансфере Лукоянова в Уфу

Фото: Олег Исаков

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о возможном трансфере бывшего нападающего «Ак Барса» Артема Лукоянова в Уфу. По словам функционера, хоккеист не был против перейти в уфимский клуб.

— Мы не делали предложения. Не было такого, чтобы его представитель позвонил и сказал «мы вам предлагаем». Мы слышали, что Лукоянов не против быть в «Салавате Юлаеве». Рассматривали, в ходе обсуждений в начале сезона было много игроков. Решили сделать выбор в сторону молодых игроков. Сейчас ничего нельзя исключать. Но переговоров по Лукоянову не было, — передает слова Баширова корреспондент «Реального времени».

Глава «Салавата Юлаева» добавил, что трансферная кампания пока не закончена. В клубе намерены усилить состав до начала сезона. В частности, будут искать игроков на позиции в атаке в третьем-четвертом звене.

Лукоянов всю карьеру выступал на уровне КХЛ в «Ак Барсе». Всего за казанский клуб нападающий провел 13 сезонов.

Зульфат Шафигуллин