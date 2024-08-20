Новости общества

23:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Испании умерла старейшая женщина в мире — ей было 117 лет

14:54, 20.08.2024

В Испании скончалась старейшая жительница Земли Мария Браньяс Морера, ей было 117 лет. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам семьи долгожительницы, Мария ушла из жизни во сне — тихо и безболезненно. У женщины был свой аккаунт в X, где у нее было более 16 тысяч подписчиков.

Она утверждала, что дожила до преклонных лет благодаря организованности, умиротворению и избеганию «токсичных людей».

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также