В Испании умерла старейшая женщина в мире — ей было 117 лет
В Испании скончалась старейшая жительница Земли Мария Браньяс Морера, ей было 117 лет. Об этом сообщает издание The Sun.
По словам семьи долгожительницы, Мария ушла из жизни во сне — тихо и безболезненно. У женщины был свой аккаунт в X, где у нее было более 16 тысяч подписчиков.
Она утверждала, что дожила до преклонных лет благодаря организованности, умиротворению и избеганию «токсичных людей».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.