Новый трехэтажный корпус Татарской гимназии №2 в Казани готов на 87%
Новый трехэтажный корпус Татарской гимназии №2 им. Шигабутдина Марджани в Московском районе Казани готов на 87%. Об этом сообщается на сайте Минстроя республики.
Сейчас ведутся работы по монтажу системы вентиляции, установке слаботочной системы, отопления, электрики, водоснабжения и водоотведения и отделочные работы.
Корпус будет рассчитан на 270 мест. В нем планируется разместить спортивный и тренажерный залы, конференц-зал, многофункциональную площадку, студию звукозаписи, химическую лабораторию и музей, посвященный просветителю Шигабутдину Марджани и художнику Баки Урманче.
Территорию вокруг гимназии облагородят. Посадят липы, ели, можжевельники, посеют газон. Для детей организуют спортивную зону.
В здании гимназии расположится Школа наставничества при КФУ — центр национального образования Татарстана и ресурсная база Всемирного конгресса татар.
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