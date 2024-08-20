Новый трехэтажный корпус Татарской гимназии №2 в Казани готов на 87%

Новый трехэтажный корпус Татарской гимназии №2 им. Шигабутдина Марджани в Московском районе Казани готов на 87%. Об этом сообщается на сайте Минстроя республики.

Сейчас ведутся работы по монтажу системы вентиляции, установке слаботочной системы, отопления, электрики, водоснабжения и водоотведения и отделочные работы.

Корпус будет рассчитан на 270 мест. В нем планируется разместить спортивный и тренажерный залы, конференц-зал, многофункциональную площадку, студию звукозаписи, химическую лабораторию и музей, посвященный просветителю Шигабутдину Марджани и художнику Баки Урманче.

Территорию вокруг гимназии облагородят. Посадят липы, ели, можжевельники, посеют газон. Для детей организуют спортивную зону.

В здании гимназии расположится Школа наставничества при КФУ — центр национального образования Татарстана и ресурсная база Всемирного конгресса татар.

Дарья Пузикова