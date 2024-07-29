«Необходимо гораздо больше»: 765 млн рублей не хватит на ремонт школ Казани

Фото: Динар Фатыхов

«Простаивают в километровых пробках»

В 2024 году в Татарстане реализуют 13 национальных проектов, 11 из которых касаются Казани.

Всего на проекты направят 10,1 млрд рублей. Более 7,3 млрд рублей выделено из бюджета России и 2,8 млрд рублей — из бюджета Татарстана, сообщил в ходе совещания заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, больше всего средств выделено на программы «Экология» (4,9 млрд рублей), «Безопасные качественные дороги» (1,6 млрд рублей) и «Здравоохранение» (1,5 млрд рублей).

До конца года в Казани по нацпроекту «Экология» завершат реконструкцию очистных сооружений города, после чего их мощность увеличится на 23% — до 650 тыс. кубометров. Также продолжается рекультивация иловых полей, подчеркнул Шакиров.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют девять участков дорог общей протяженностью 6,3 километра, а также мосты в Константиновке и Кадышево. Также по программе строится вторая очередь Вознесенского тракта.

— После завершения строительства Вознесенского тракта будет разгружен Мамадышский тракт, где ежедневно в час пик жители близлежащих жилых массивов и ЖК простаивают в километровых пробках. Предполагается, что в полной мере с возложенной на него задачей Вознесенский тракт справится, когда откроются оба участка магистрали длиной 11,3 км, — подчеркнул Шакиров.

Что касается проекта «Здравоохранение», в этом году планируется завершить строительство городской поликлиники №12 в ЖК «Салават купере», которая станет самой большой в городе. Ее площадь составит 12 тыс. кв.м. Предполагается, что она сможет обслуживать до 60 тысяч жителей в месяц. Выполнение плана работ на данный момент достигло 85%, ввести учреждение планируется ко Дню города 30 августа.

На закупку оборудования направили 631 млн рублей

По словам Шакирова, на закупку оборудования для пяти программ направили 631 млн рублей. Наибольших затрат требуют подпроекты здравоохранения — на эти цели выделили 406 млн рублей.

За весь прошлый год на реализацию нацпроектов в Казани направили 17,8 млрд рублей.



— Национальные проекты нацелены на реализацию в трех направлениях: человеческий капитал, комфортная среда для жизни, экономический рост. Так, блок «Экология» представлен в приоритете комфортной среды для жизни, — подчеркнул спикер.



Он добавил, что социальное управление приоритетно для направления «Человеческий капитал», а управление — для «Экономического роста».

Как сообщил замглавы исполкома, 8,8 млрд рублей из этой суммы выделили из татарстанского бюджета, а 9 млрд рублей — из российского. Всего с начала действия национальных проектов в 2019 году в республике на них направили 65 млрд рублей. 25,1 млрд рублей поступили из бюджета региона.

Строительство трех школ

Другой спикер, директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани» Илья Коротихин, остановился на ремонте и строительстве школ. По его словам, на данный момент в городе по государственным и национальным проектам возводят три учебных заведения на 3949 мест суммарно. Работы выполнены на 75%.

Также в этом году планируется построить школу наставничества при Татарской гимназии №2. Ее вместимость составит 270 мест.

— Школа наставничества при КФУ — центр национального образования Татарстана и ресурсная база «Всемирного конгресса татар», — подчеркнул директор департамента. — Здесь планируется распространение передового опыта по преподаванию на родном языке для студентов и руководителей национальных школ.

Капитальный ремонт по государственной программе «Развитие образования России» проведут в шести школах города. На эти цели выделили 765 млн рублей, однако этого недостаточно, считает Коротихин.

— На выполнение полного комплекса ремонта школ необходима сумма гораздо больше. Однако в рамках государственной программы на каждую школу выделяется порядка 125 миллионов независимо от площади учреждения. Исходя из этого, по согласованию с директорами заведений выполняются приоритетные виды работы, в том числе замена инженерных сетей, ремонт специализированных кабинетов, ремонт фасадов, входных групп и приобретение оборудования и мебели, — посетовал спикер.



Елизавета Пуншева