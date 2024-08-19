Израиль не намерен прекращать операцию в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что оборонное ведомство намерено продолжать действовать в Газе до тех пор, пока все цели войны не будут достигнуты, сообщает Интерфакс.

Йоав Галант подчеркнул, что Израиль должен продолжать военное давление на группировку ХАМАС, а США — политическое, пока не будет заключена сделка, позволяющая заложникам вернуться домой из сектора Газа. Таким образом, операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных задач.

Напомним, в конце июля израильские военные уничтожили в секторе Газа 12 членов семьи главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, включая его детей и внуков.

Разиль Самигуллин