Посол Ирана в России заявил о ликвидации Израилем в Газе 12 членов семьи Хании

Фото: Динар Фатыхов

Израильские военные уничтожили в секторе Газа 12 членов семьи главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, включая его детей и внуков. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

По словам дипломата, «сионисты в ходе недавнего штурма целенаправленно уничтожили в Газе более 12 человек из числа членов семьи господина Хании». Он также подчеркнул, что действия Израиля не повлияют на решимость палестинского народа к освобождению своих земель.

Казем Джалали отметил, что Израиль потерпел поражение после девяти месяцев агрессии в Газе. По мнению посла, военные действия не смогли сломить волю и сопротивление жителей сектора. Теперь же, по словам дипломата, израильский режим перешел к террору и уничтожению палестинских лидеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна решительно осуждает убийство Хании.

Рената Валеева