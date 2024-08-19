Евросоюз нарастил импорт удобрений из России на 15% к маю

Фото: Максим Платонов

Евросоюз нарастил импорт удобрений из России на 15% к маю, до 275 тыс. тонн. Данный рост был зафиксирован после трех месяцев снижения показателей. Самым активным покупателем стала Польша, а страной, наиболее увеличившей закупки, стала Германия, сообщает РИА «Новости».

По мнению эксперта Леонида Хазанова, такой рост спроса мог возникнуть по двум причинам, это плановый ремонт заводов-производителей удобрений из ЕС или же более низкие цены российской продукции.

В начале августа стало известно, что импорт товаров из России в США в июне 2024-го сократился до минимума за 28 лет — он составил $186,7 млн. Это самый низкий показатель с января 1996 года — тогда объем поставок российских товаров в Штаты был равен $183,5 млн.

Разиль Самигуллин