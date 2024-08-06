Импорт товаров из России в США в июне 2024-го сократился до минимума за 28 лет

Импорт товаров из России в США в июне 2024-го сократился до минимума за 28 лет — он составил $186,7 млн. Это самый низкий показатель с января 1996 года — тогда объем поставок российских товаров в Штаты был равен $183,5 млн. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на доклад статистического бюро Штатов.

С апреля по июнь объем импорта товаров из России снизился на $110,8 млн. Экспорт американских товаров в Россию также сократился: с мая по июнь он уменьшился на $5,7 млн и составил $42,3 миллиона.

Годовой экспорт товаров США в Россию за 2023 год стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $599,6 млн по сравнению с $1,7 млрд в 2022 году.

Падение показателей связывают с масштабными экспортными ограничениями и санкциями. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Объем импорта российских товаров в США также сократился с $14,45 млрд до $4,57 миллиарда.

Стоит отметить, что в апреле 2024-го российский экспорт в Штаты поднялся на 37% — до $298 миллионов. Основными товарами в тот период стали удобрения и платина. Поставки удобрений в годовом выражении увеличились в 1,6 раза, а платины — в 32 раза.

Олег Исаков