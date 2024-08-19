МЧС России: пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен

Фото: Артем Гафаров

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен. На месте происшествия работало 20 специалистов и 6 единиц техники. В результате ЧП пострадало три человека, сообщает пресс-служба МЧС России.

О пожаре стало известно сегодня утром. В Стерлитамаке на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.

Напомним, после пожара в Стерлитамаке возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего травмирование людей. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины возгорания и других обстоятельств произошедшего.

Разиль Самигуллин