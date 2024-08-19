Минниханов: число туристов в Елабугу заметно выросло, важно поддержать эту динамику

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу, где ознакомился с ходом благоустройства исторических объектов города. В ходе визита глава республики подчеркнул, что Елабуга является одним из ключевых культурных центров Татарстана. Об этом сообщается на сайте правительства Татарстана.

— В городе ежегодно ведется большая работа по восстановлению исторического облика, налажена системная работа. Число туристов в Елабугу заметно выросло, очень важно поддержать эту динамику — отметил Рустам Минниханов.

Глава района Рустем Нуриев сообщил, что в прошлом году турпоток в Елабуге впервые превысил один млн человек. Площадь земель историко-культурного назначения составляет более 490 га, на ней находится 184 объекта культурного наследия.





Раис проверил несколько исторических объектов города:

пешеходную улицу Гассара. Сейчас рабочие заменили тротуарную плитку, поставили новые фонари, лавочки и вазоны;

мемориал Памяти к 50-летию Великой Победы в честь елабужан, погибших в Великой Отечественной войне. После реконструкции мемориал будет дополнен именами героев СВО;

парк «Шишкинские пруды». В 2023 году обновили центральный спуск к прудам, высадили деревья и кустарники, сделали пирсы и детские площадки. Работы будут продолжаться по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»;

мемориальный музей Ивана Шишкина. Фасад отремонтировали, чердак утеплили, комнаты обновили. Появилось четыре новых раздела выставки, а усадьба стала уютнее;

«Дом купца Емельянова с воротами», находящийся на реставрации. Здесь запланировано размещение Детского музейно-образовательного центра;

мемориальный комплекс Марины Цветаевой. Проект включает в себя площадь с памятником, литературный музей и Дом памяти Цветаевой. По проекту рядом с комплексом появится «Аллея писателей»;

новый пляж на набережной реки Камы. Он будет состоять из нескольких зон: песчаный берег, причал для катеров, зона с детскими площадками, рестораном и прокатом;



На сегодня руководством города определены инвесторы, которые будут реставрировать данные объекты культурного наследия.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Набережные Челны раис Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой на производствах ГК «ТЭМПО»

Дарья Пузикова