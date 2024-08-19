Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Набережные Челны

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня утром раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в Набережные Челны. В ходе поездки он посетит ряд промышленных площадок и оценит качество капремонта в спортивной школе олимпийского резерва «Олимпийский», сообщает пресс-служба главы республики.

Ожидается, что Минниханов посетит одно из предприятий по производству автокомпонентов, а также предприятие по выпуску джемов и кондитерских изделий. Кроме того, раис побывает на других промышленных площадках.

В поездке Минниханова сопровождают заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Олег Коробченко, заместитель премьер-министра — министр экономики Мидхат Шагиахметов, министр образования и науки Ильсур Хадиуллин, министр труда, занятости и социальной защиты Эльвира Зарипова, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, представители министерств и ведомств и другие.

Также в рабочей поездке принимает участие замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

Напомним, 30 ноября Минниханов побывал в Набережночелнинском политехническом колледже. Он осмотрел учебные кабинеты, лаборатории материаловедения, программного управления станками, учебно-производственные мастерские и сварочный полигон.

Рената Валеева