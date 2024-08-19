В России с начала года на 15% снизилось число ДТП с участием нетрезвых водителей

Фото: Динар Фатыхов

В России с начала 2024 года на 15,2% снизилось количество ДТП, в которых зафиксировали водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

— Всего с января по июль на дорогах страны зарегистрировано 6037 ДТП с участием нетрезвых водителей или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Число погибших и раненых в этих происшествиях также уменьшилось: на 24,9% (до 1,3 тыс. человек) и 15,2% (до 7,8 тыс. человек), — доложило ведомство.

В МВД отметили, что регулярные профилактические и рейдовые мероприятия сотрудников Госавтоинспекции, такие как массовые сплошные проверки водителей, являются эффективным методом борьбы с нетрезвым вождением.

МВД: «Регулярные профилактические и рейдовые мероприятия сотрудников Госавтоинспекции, такие как массовые сплошные проверки водителей, являются эффективным методом борьбы с нетрезвым вождением». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Они также подчеркнули важность формирования в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению для дальнейшего снижения количества ДТП с пьяными автомобилистами.

Напомним, что Татарстан стал 39-м в рейтинге регионов России по количеству аварий. Общее число происшествий с начала этого года снизилось почти на 11%.

Олег Исаков